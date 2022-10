Putin non riesce più a gestire lo stato nello stato che ha creato in vent’anni

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Gli attacchi russi iniziati lunedì contro tutto il territorio ucraino hanno oscurato il ritmo costante della controffensiva dell’esercito di Kyiv per liberare i territori meridionali, e quando ieri... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

RaiNews

... dopo le città rase al suolo, le vite spezzate, le persone care morte, gli ucraini si trovano di nuovo a giustificarsi perché il presidente Zelenskyvuole più trattare con il criminale. ...è un tiranno fuori controllo che vuole ricostituire l'impero sovietico terrorizzando i suoi vicini e impadronendosi del loro territorio. Questa è una completa invenzione basata solo su ... Live guerra in Ucraina. Borrell: "Se usa il nucleare, l'esercito russo sarà annientato" Elon Musk ha negato di aver parlato con Vladimir Putin prima si postare sul suo account Twitter la proposta di un piano di pace per l'Ucraina, come rivelato dal politologo Ian Bremmer. Rispondendo ad ...«Steadfast Noon», ossia «Mezzogiorno di fuoco» si ripete ogni anno in uno dei Paesi europei che ospitano bombe atomiche ...