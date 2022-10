Moto2 | la caduta di Chantra a Phillip Island | moto distrutta

GPOne.com

Scivolata ad altissima velocità per il thailandese Somkiat Chantra sul circuito di Phillip Island. Il pilota del team Asia è caduto nel corso delle Libere 2 in Australia, fortunatamente senza conseguenze. Solitamente le cadute non avvengono in questo modo: a Chantra si è chiuso l'anteriore nella prima fase della staccata. Tutto sommato è andato bene...tranne che per la moto!