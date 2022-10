«Modifiche contrattuali delle bollette | illegittime se non lo prevede il contratto»

Agcom e Arera precisano i casi in cui la società che fornisce energia può modificare il contratto. I consigli di Adic ...203 del 22.09.2022, non ha proceduto a modificare le condizioni(non avrebbe potuto adottare questeunilateralmente), ma semplicemente ha aggiornato i criteri di comparazione ..."Sono dispiaciuta che il vecchio e il nuovo gestore siano stati messi in mezzo per delle ripicche politiche in particolar modo per lo sgradevole attacco rivolto ad uno dei soci della nuova gestione ch ...«Il mancato intervento della regione Campania sulle oramai vecchissime norme per la concessione degli accreditamenti, da rivisitare coinvolgendo anche chi rappresenta i lavoratori ed un ...