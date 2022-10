“Mi dispiace | devi abbandonare la casa” GF Vip | l’annuncio di Alfonso Signorini

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Gegia eliminata dalladel GF Vip 7. Si tratta della seconda eliminazione da questo gioco, l’attrice e psicologa non è stata salvata quasi da nessuno: appena il 9% dei votanti. Poco dopo, una volta da, Gegia ha fatto notare che sicuramente la vicenda Marco Bellavia ha pesantemente influito sul suo percorso all’interno dellapiù spiata d’Italia. Ma non solo, non è escluso infatti che quella brutta storia avrà degli effetti negativi anche nella sua vita privata. Da quello che si dice infatti, l’ordine degli psicologi ha radiato la donna dopo quelle brutte parole. Ma non è finita riguardo nomination ecc. Ad essere immuni questa settimana sono: Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi, Daniele Dal Moro. Le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno invece ...

