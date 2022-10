Lucca Comics & Games 2022 | al via le mostre a Palazzo Ducale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La Nona Arte e le nuove arti in mostra: inaugurano le esposizioni a, prima tappa del conto alla rovescia verso. L'apertura delle porte dicon l'inaugurazione delle prime- prevista per sabato 15 ottobre alle 17.00 - dà il via al primo atto di HOPE, l'edizionedi. Percorsi artistici totalmente inediti accoglieranno fino al 1° novembre i visitatori di ogni età, accompagnandoli alla scoperta di mondi che toccano tutte le corde dell'immaginario, unite dal filo conduttore del tema ispiratore di questa edizione, la Speranza. Quella Speranza che ...

Dal 28 ottobre al 1° novembre tutti gli appassionati saranno pronti a vivere insieme la tanto attesa Lucca Comics and Games 2022. Come ormai di consuetò, per l'occasione saranno previste moltissime novità nonché numerosi panel tutti da scoprire e condividere. Nell'anno della serie tv di Prime Video "Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere", Lucca Comics & Games celebra l'opera di J.R.R. Tolkien con il poster di Ted Nasmith e la sua HOPE.