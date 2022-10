Liga 2022 2023 | pareggio a reti bianche tra Rayo Vallecano e Getafe

Infobetting

Come vedere Athletic Bilbao - Atletico Madrid in diretta tv e streaming Athletic Bilbao - Atletico Madrid è valida per la nona giornata dellaed è in programma sabato alle 21:00. Tutte le ......00 Emma Villas - Perugia 1 - 3 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 20:45 Fiorentina - Lazio 0 - 4 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Nott'm Forest - Aston Villa 1 - 1 CALCIO - LA21:30 Elche - ... Formazioni Liga 9a giornata 2022/2023 Nell'anticipo della 9ª giornata del campionato spagnolo, finisce 0-0 il "derbyno" di Madrid. Il Vallecano fallisce con Trejo il rigore della possibile vittoria ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...