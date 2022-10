Juric | «Quest’anno il derby lo vogliamo vincere»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’allenatore del Torino, Ivan, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro la w. Ilcittadino, sentitissimo in città. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Vedo una squadra concentrata e sul pezzo, ci teniamo a fare una grande partita e questa volta cercare di. L’anno scorso l’abbiamo sfiorata, ora latrovare. La Juve avrà una forte emozione e caratteriale: l’ambiente spesso riesce a compattare e i giocatori danno in più. Non so se la sconfitta di Haifa sia buona o no per noi, certamente hanno grandissimi giocatori che non hanno reso. Ci sono tratti nei quali esprimono potenza, accelerazioni e qualità”. Come si fa male alla Juve? “Nell’ultima partita non hanno fatto bene, ma le precedenti sono state diversi: a tratti buone e a tratti non buone, quando ti va male ...