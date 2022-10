In Svezia nasce un governo di centrodestra | dai sovranisti di Akesson l’appoggio esterno

(Di venerdì 14 ottobre 2022) È stato trovato, in, un accordo per la formazione di undi– il primo in decenni – condeidi Jimmie. Lo ha annunciato il primo ministro designato Ulf Kristersson, leader del partito dei Moderati. Quindi i partiti conservatori alleati, Cristiano-democratici e Liberali, hanno formato un’alleanza diche godrà deldi Sverigedemokraterna (Democratici svedesi), il partito della destra sovranista. Idinon avranno ministri Kristersson, che mercoledì aveva chiesto altri due giorni per definire i dettagli dell’accordo, è apparso oggi davanti ai giornalisti accompagnato dai leader ...

