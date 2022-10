"Ha un problema con gli omosessuali”. Anche Antonella Viola contro Fontana

SOStariffe.it

È solo un esempio di ciò che si sta trasformando in uncrescente poiché sempre più della ... Shih, uno YouTuberoltre 51.000 follower, afferma che i creatori devono bilanciare la creazione ...Anche Grosso spende il suo primo cambio a inizio ripresa quando Caso accusa unalla spalla ... grande protagonista la scorsa stagione in Serie Cla maglia del Catania - finché gli etnei ... Problemi Internet oggi con Wind: cause e soluzioni di Ottobre 2022 | SosTariffe.it A suo avviso, infatti, l’esponente del Carroccio ha un serio problema con gli omosessuali. Ma non solo: con Fontana a Palazzo Montecitorio, sempre secondo la professoressa, c’è il rischio di uno Stato ...È un’opposizione divisa quella che si presenta all’appuntamento con la nuova maggioranza di centrodestra. Pd, Azione, Italia viva e M5S faticano a trovare un terreno comune. Ci prova Letta con una pro ...