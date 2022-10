GFVIP | Nikita e Giaele contro una concorrente 

(Di venerdì 14 ottobre 2022)criticano aspramente l’atteggiamento di una concorrente. Ecco chi e per quale motivo Durante il pomeriggiosi ritagliano un momento per discutere l’atteggiamento di una concorrente che sembra aver creato dissapori e polemiche all’interno del Loft di Cinecittà. “Non mi piacciono le persone ipocrite” dichiarariferendosi a Cristina Quaranta. “La prossima che nomino è lei”, conclude la vip. Ancheè stanca degli atteggiamenti di Cristina, non solo per la lite avvenuta durante la notte, ma anche per la lite intercorsa nell’arco della mattinata. Entrambe le concorrenti tacciano Cristina di poca limpidezza contestandole alcuni atteggiamenti ipocriti: “parla male di tutti ma poi ci trascorre il giorno e la notte. Anche con Antonino fa così”, ...

... elenoire è gelosa di daniele ma a quanto pare non lo conosce nemmeno quel - minimo - per capire che a lui piace semplicemente chiacchierare degli affari suoi, che sia cono con altri #...Voto: 8, Antonino é pronto a dare il via alla nuova appassionante lovestory delper la gioia ... Mentre in nomination al Grande Fratello vip 2022 abbiamo Antonino,e Giaele .