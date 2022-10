Dalla Canalis a Melissa Satta | chi sono le veline più hot di Striscia? La top 5

Leggi su chenews

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il bancone dila Notizia ha visto molte. Il pubblico, ogni anno, è rimasto sempre più incantatoloro bellezza. Ma qualele più hot?alla, scopriamole insieme. La televisione italiana è composta da programmi che hanno fatto la storia. Ancora oggi molto seguiti e apprezzatigrande maggioranza del pubblico italiano. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci rientra perfettamente in questo contesto. Una trasmissione che mette in campo tanti contenuti e tutti capace di conquistare. Fonte foto: Instagram e Ansala Notizia è, ormai, uno dei programmi più storici in assoluto. In tutte le edizioni, la qualità messa in campo è stata davvero ampia. Tra i contenuti più ...