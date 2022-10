Covid | report Iss | Rt sale a 1 | 30 | su anche ricoveri e intensive

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – I casiin Italia tornano sopra 500 su 100mila abitanti. L’incidenza settimanale a livello nazionalea 504/100mila nel periodo 7-13 ottobre, rispetto al dato di 441/100mila del periodo 30 settembre-6 ottobre. In salital’indice di trasmissione ancora sopra la soglia epidemica. Nel periodo 21 settembre-4 ottobre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30 (range 1,15-1,38), in aumento rispetto alla settimana precedente (1,18) e superiore al valore soglia. Lo riporta il monitoraggiodi Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce leggermente – si sottolinea nel– ma si trova ancora oltre la soglia epidemica a 1,20 (1,17-1,24) al 4 ottobre, rispetto a ...

ISS

...- si sottolinea nel- ma si trova ancora oltre la soglia epidemica a 1,20 (1,17 - 1,24) al 4 ottobre, rispetto a 1,28 (1,23 - 1,32) al 27 settembre. In aumento anche i ricoveri, sia ...Secondo i dati delotto regioni sono classificate a rischio alto , di cui 7 per la presenza di molteplici allerte di resilienza. Altre 12 sono a rischio moderato, solamente una è classificata ... Covid-19: aggiornato report Rsa, picchi contagi come in popolazione generale ma basso impatto su ricoveri e decessi - ISS Questa settimana, la soglia d'allerta per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari di pazienti Covid, è balzata oltre il 15% in ben sei regioni, rispetto alle ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Iss: Rt sale a 1,30. Su occupazione intensive (2,4%) e area medica (10%) LIVE ...