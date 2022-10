Clan e appalti in ospedali a Napoli | chiesti 346 anni di carcere

Euronews Italiano

Trecentoquarantasei anni e quattro mesi di reclusione: è quanto il sostituto procuratore della DDA di Napoli Henry John Woodcock ha chiesto, complessivamente, nei confronti delle persone imputate nel processo con il rito abbreviato sulle infiltrazione dei clan negli appalti di diversi importanti ospedali napoletani, un'indagine nella quale sono emerse minacce di morte e intimidazioni presentandosi come esattori del pizzo. Minacce anche al sindaco di Napoli a non interferire con le ingerenze della criminalità nelle procedure di assegnazione degli appalti.