(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tutto parte da un provvedimento, approvato a giugno scorso, dal Consiglio comunale diche cancella un accordo nato nel 1970: "Non ci sono più loculi e posti per tutti"

La Repubblica

Tutto parte da un provvedimento, approvato a giugno scorso, dal Consiglio comunale di Atrani che cancella un accordo nato nel 1970: "Non ci sono più loculi e posti per ...Dopo un paio di settimane andai aldi Parma, dove mio padre era sepolto. Al ritorno mi ... Di più: in quanto tale sarei statotra i più famosi salotti televisivi. Ho invece ... Cimitero conteso, guerra tra Ravello e Atrani: "Ci aiuti Mattarella" Tutto parte da un provvedimento, approvato a giugno scorso, dal Consiglio comunale di Atrani che cancella un accordo nato nel 1970: "Non ci sono ...La guerra si sta aggravando e il rischio nucleare incombe. In questo contesto finalmente sta nascendo una mobilitazione che parte dal basso, da sindacati e da associazioni della società civile (come A ...