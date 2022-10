Chi è Lorenzo Fontana | e cosa pensa di Putin e diritti civili

Leggi su formiche

(Di venerdì 14 ottobre 2022), vicesegretario federale della Lega e deputato fresco di rielezione, è stato candidato da Matteo Salvini per il ruolo di presidente della Camera. Nato a Verona il 10 aprile 1980, lauree in Scienze Politiche, Storia e Filosofia, sin da giovane si unisce alla Liga Veneta e ai Giovani Padani. Consigliere comunale a Verona tra il 2007 e il 2009, quando entra al Parlamento europeo. Nel 2012 diventa capodelegazione della Lega, per poi essere rieletto nel 2014. Non abbandona mai l’impegno per Verona, di cui diventa vicesindaco nel 2017, prima di approdare alla Camera nel 2018. È l’anno del governo gialloverde, e, appena eletto vicepresidente della Camera, viene scelto come ministro per la Famiglia e le Disabilità nel Conte I. Negli ultimi mesi del governo, prima che la Lega torni all’opposizione durante il Conte II, è ...