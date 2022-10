A che ora e dove vedere Musetti-McDonald oggi in televisione e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 14 ottobre 2022)pomeriggio Lorenzotorna in campo all’ATP Firenze 2022 per giocare il match valido per i quarti di finale contro lo statunitense Mackenzie, numero 79 del mondo. L’azzurro, dopo il bye usufruito al primo turno, ha sconfitto ieri agli ottavi il malcapitato Zapata Miralles 6-3, 6-0. Una vittoria non scontata quella contro lo spagnolo, che due giorni prima aveva eliminato l’altro tennista azzurro Lorenzo Sonego, fresco vincitore del torneo ATP 250 di Metz. A maggior ragione, non sarà una sfida semplice nemmeno quella contro lo statunitense originario di Piedmont, città della contea di Alameda, in California. Agli ottavi l’americano ha battuto 6-4, 7-5 il giovane Francesco Passaro, reduce dalla sua prima vittoria nel tour ATP grazie al successo sul cinese Zhang Zhizhen al primo turno. Di seguito tutto quello da ...