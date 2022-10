Scelto il sostituto di Cioffi | in panchina arriva un ex giocatore di Serie A!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il Verona ha il suo nuovo allenatore. Si tratta di Salvatore Bocchetti, extra le altre, proprio della squadra gialloblu. Il nuovo tecnico degli scaligeri ha chiuso nel 2021 la sua carriera da calciatore, durante la quale ha militato per nove anni nel campionato russo, tra le fila del Rubin Kazan e dello Spartak Mosca, prima di fare ritorno in Italia. Bocchetti VeronaA Bocchetti ha mosso i primi passi da allenatore proprio nel Verona, inizialmente alla guida dell’under 18 nel 2021, nella stagione passata è stato il vice di Igor Tudor mentre in quella corrente, prima di essere promosso come allenatore della prima squadra, guidava la primavera. Prima esperienza, dunque, come allenatore di una prima squadra. Il nuovo tecnico è chiamato a risollevare le sorti di un Verona che fin qua non ha di certo brillato, dando quel brio ...