Ricomincia la corsa allo Spazio del Regno Unito L’Europa non rimanga a guardare

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo più di 50 anni ilriapre la sua. A inizio novembre, se tutto dovesse rispettare le previsioni, verranno lanciati in orbita i primi satelliti inglesi direttamente dal suolo britannico. Decolleranno dallaporto della Cornovaglia, nella zona sud-occidentale dell’Inghilterra nella missione “Start me up”. A differenza di ciò che ci si potrebbe aspettare non verrà utilizzato un canonico lanciatore, ma a effettuare il lancio ci sarà un velivolo Boeing 747 convertito e attrezzato proprio per trasportare un razzo in grado di spingere i satelliti nellofacendoli decollare a metà volo. Un momento storico per il comparto spaziale britannico, dal momento che l’ultimo razzo inglese che trasportava satelliti era stato lanciato nel 1971 ...