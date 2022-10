Oltre un milione di multe ai No vax | ma potrebbero essere sospese

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Circa undiper altrettanti No vax. È questa la cifra relativa al numero di ultracinquantenni che hanno deciso di non immunizzarsi con il vaccino anti Covid o con il richiamo booster entro lo scorso 15 giugno. Al ministero della Salute è arrivato l'elenco completo, con nomi e indirizzi di tutti i cittadini che si erano opposti all'obbligo vaccinale; entro fine mese, i soggetti in questione si vedranno recapitare dall’agenzia Entrate riscossione (Ader) una multa da 100 euro. Ma in questa storia il condizionale è d'obbligo. Come riportato dal Sole 24 ore, tra le priorita? del nuovo governo di centrodestra c’e? infatti l'obiettivo di non appesantire famiglie e imprese in questa fase di crisi. Nel decreto Aiuti ter (presentato dall'esecutivo Draghi a fine settembre e ora all’esame della Camera in attesa dell'inizio della ...