MotoGP | Quartararo | “Adoro Phillip Island Aver già vinto mi aiuta”

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Fabionon teme le pressioni e lo dice forte e chiaro nella conferenza stampa del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2022. C’è lo status di leader della classifica da difendere: “Non devo pensarci? In verità devo pensarci eccome, ma bisogna ragionare gara dopo gara. Siamo in una situazione che assomiglia molto all’inizio della stagione – spiega -. Io e Pecco siamo quasi a pari punti, ma non c’è solo lui. Aleix Espargarò non è lontano, quindi sono in lotta anche Enea Bastianini e Jack Miller. Certo, i primi 3 sono un po’ più avanti, ma non devo sottovalutare nessuno e ragionare tappa per tappa. Penso che questo appuntamento possa essere buono per noi e il fatto die giàun titolo, poi, mi dà la forza per affrontare nel migliore dei modi la ...