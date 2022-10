Mara Maionchi | il tumore e la prevenzione | ' Dico grazie a una radiologa | al chirurgo scherzando ho detto | voglio una sesta di reggiseno'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Bolognese, 81 anni,- produttrice musicale e storico giudice della trasmissione X Factor - nel 2015 ha scoperto, 'per caso', di avere unal seno. Ascolta: Stress, cuore e non solo,...

ilmessaggero.it

Bolognese, 81 anni,- produttrice musicale e storico giudice della trasmissione X Factor - nel 2015 ha scoperto, 'per caso', di avere un tumore al seno. Ascolta: Stress, cuore e non solo, la salute è ...Bolognese, 81 anni,- produttrice musicale e storico giudice della trasmissione X Factor - nel 2015 ha scoperto, 'per caso', di avere un tumore al seno. Ascolta: Stress, cuore e non solo, la salute è ... Mara Maionchi, il tumore e la prevenzione: «Dico grazie a una radiologa, al chirurgo scherzando ho detto: vogl Bolognese, 81 anni, Mara Maionchi - produttrice musicale e storico giudice della trasmissione X Factor - nel 2015 ha scoperto, «per caso», di avere un tumore al seno.Bolognese, 81 anni, Mara Maionchi - produttrice musicale e storico giudice della trasmissione X Factor - nel 2015 ha scoperto, «per caso», di avere un tumore al seno.