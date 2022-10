LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | Maresca e Lodadio 14 6 al rientro! Bartolini deve ingranare

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49 Matteo Levantesi sale in quota col 14.000 alla tavola. 16.47 Edoardo De Rosa non delude al suo cavallo! 14.550 con 6.1 di D Score: un esercizio da medaglia, ma strapperà la convocazione? 16.46 La staffilata di Lorenzo Casali al volteggio: un eccezionale 14.600 con addirittura 9.4 di esecuzione! 16.45 Si apre la terza rotazione. 16.42 Si conclude la seconda rotazione di gara. 16.40 Splendido esercizio alle parallele pari di Tommaso De Vecchis, valutato in 14.000 con 8,5 di esecuzione. 16.36 Nicolanon sta gareggiando sui suoi attrezzi di riferimento: 12.300 agli anelli partendo da 4.3. 16.33 Matteo Levantesi 13.350 agli anelli. 16.31 E la replica di Marcoooooo agli anellli! 14.600 per l’argento iridato con 6.3 di D Score. Pari con ...

