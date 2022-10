Invasione di immigrati | numeri da capogiro nel 2022 Europa senza pace

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nei primi nove mesi del, gli arrivi irregolari nell'Unione europea sono ammontati a 228.240, ai massimi dal 2016 e in aumento del 70% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le rotte più attive - comunica Frontex - sono quelle dei Balcani Occidentali e del Mediterraneo Centrale. Nel mese di settembre gli arrivi irregolari sono stati 33.380, il 25% in più rispetto a settembre 2021. La rotta più attiva resta quella dei Balcani Occidentali, con 19.160 rilevamenti in settembre, il doppio del settembre 2021: si tratta per lo più di tentativi di attraversamento della frontiera da parte di persone già presenti nei Paesi lungo la rotta. Resta «elevata» anche la pressione sulla rotta del Mediterraneo Occidentale, che porta alle coste italiane: in settembre gli arrivi sono stati 7.200 (+5% sul settembre 2021). Tunisini, bangladesi ed egiziani sono le nazionalità ...

RaiNews

