Inter | dolce risveglio a Barcellona Inzaghi ha 'spento il vulcano' e il disastro di Xavi è anche economico

Commenta per primo Unrisveglio è quello che ha visto protagonista l'questa mattina a Barcellona . Il Camp Nou che doveva essere un vulcano è stato spento dai nerazzurri di Simone Inzaghi. Dal nostro inviato in ...BARCELLONA - Fare tre gol al Camp Nou in Champions League e non vincere. Questo il paradosso, tutto sommato, di un'stupenda, mai in affanno in uno stadio impossibile, riagguantata in un finale senza senso da Robert Lewandowski e da un po' di sfortuna. Ora alla squadra di Inzaghi per qualificarsi ...Girandola di emozioni al Camp Nou. La squadra di Inzaghi va sotto nel primo tempo, pareggia con Barella ad inizio ripresa, sorpassa con Lautaro e poi torna in ...RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: INTER, CHE NOTTE! I risultati di Champions League fanno registrare un mercoledì particolarmente dolce per le compagini italiane. Il Napoli vince 4-2 e stacca definitivament ...