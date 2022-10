Incidente nella gara di moto | rottura di vertebra lombare per il nipote di Michael Schumacher

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il ventenne debuttante in Dtm, Daviddell’ex pilota di F1e figlio di Ralf, si è rotto unanel gravedi sabato a Hockenheim e deve indossare un corsetto. “Quando David è tornato a casa, si lamentava ancora del mal di schiena. Abbiamo quindi deciso di andare in un ospedale di Salisburgo per fare una risonanza magnetica. Si è scoperto che unaera rotta”, ha fatto sapere Ralf. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il ventenne debuttante in Dtm, David Schumacher, nipote dell'ex pilota di F1 Michael Schumacher e figlio di Ralf Schumacher, si è rotto una vertebra lombare nel grave incidente di sabato a Hockenheim e deve indossare un corsetto. 'Quando David è tornato a casa, si lamentava ancora del mal di schiena. Abbiamo quindi deciso di andare in un ospedale di Salisburgo per fare una risonanza magnetica. Si è scoperto che una vertebra era rotta', ha fatto sapere Ralf.