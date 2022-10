Ginevra Lamborghini è tornata single Il messaggio in codice ad Antonino (VIDEO)

...e Giovanni Ciacci. E la partecipazione di quest'ultimi non piace a molti telespettatori. Intanto, Giaele De Donà festeggia il compimento dei 30 anni, mentre si chiude il televoto ...Diversamente da Elettra,non ha postato alcun messaggio per il padre Tonino. In una delle puntate del Grande Fratello Vip, in occasione del suo compleanno,aveva ricevuto ...L’attrazione di Antonino Spinalbese nei confronti di Giaele De Donà potrebbe avere subito una brusca interruzione a causa dell’intromissione di ...C'è crisi tra Ginevra Lamborghini e il fidanzato Lei ha mandato uno strano messaggio ad Antonino Spinalbese. L’uscita anticipata di Ginevra Lamborghini per squalifica ha interrotto il rapporto che st ...