Firenze | auto sfonda vetrina e piomba dentro un bar | danni e paura - Cronaca - lanazione it

Al bar Fancelli di via del Pollaiolo a. Rimasta leggermente ferita la barista: 'Erano appena usciti due clienti, altrimenti poteva essere una ...Duccio Dini venne ucciso il 10 giugno 2018 a, travolto da una dellecoinvolte in un inseguimento in via Canova, mentre era fermo sul suo scooter ad un semaforo. La Cassazione ha confermato la condanna a 25 anni per Remzi Mustafa, ... Firenze, auto sfonda vetrina e piomba dentro un bar: danni e paura Al bar Fancelli di via del Pollaiolo a Firenze. Rimasta leggermente ferita la barista: "Erano appena usciti due clienti, altrimenti poteva essere una tragedia" ...La Corte di Cassazione ha confermato tre delle sette condanne per l'omicidio volontario di Duccio Dini, il 29enne fiorentino travolto e ucciso il 10 giugno 2018 nel quartiere Isolotto a Firenze da un' ...