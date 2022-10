Entra alla Camera in stivali | “buona” la prima per Aboubakar Soumahoro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott – Tutti si aspettavano che sarebbe successo: glihanno risuonato a Montecitorio, ma non sono quelli delle camicie nere di Giorgia Meloni, bensì quelli di– ex sindacalista italo-ivoriano – che oggi ha fatto per la suavolta ingressodei deputati eletto con l’alleanza Verdi sinistra.e fango “Portiamo questiin Parlamento, gli stessi che hanno calpestato il fango della miseria – ha detto l’ex sindacalista dei braccianti – Vado in Parlamento indossando questi mieiche ho sempre portato per lottare nei bassifondi dell’umanità, insieme alle mie compagne e ai miei compagni, contro lo sfruttamento e la precarietà. Porto questi ...

