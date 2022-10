Movieplayer

... da Kate Hudson che ha scritto: 'Cosa, cosa, cosa… Congratulazioni amica mia', a Sharon Stone : 'Sono così felice per te', e poi, Emmy Rossum e tante altre star. Ospite in studio ...E poi, Emmy Rossum e tante altre star, tutte strette attorno all'attrice in un abbraccio virtuale di felicità. Mamme star a 50 anni (o quasi) guarda le foto Leggi anche › ... Debra Messing in trattative per unirsi a Robert De Niro nel film Wise Guys Debra Messing è attualmente impegnata nelle trattative per unirsi al film della Warner Bros, Wise Guys, con Robert De Niro. L'attrice Debra Messing, vincitrice di Primetime Emmy e SAG, è in trattative ...Hilary Swank è incinta e diventerà mamma per la prima volta a 48 anni: non di uno, ma di due bebè. La diva lo ha annunciato in anteprima durante la trasmissione televisiva "Good Morning America", dove ...