(Di giovedì 13 ottobre 2022)vittoria di Lorenzonell’ottavo didell’Atp 250 dicontro6-3 6-0. Il tennista italiano, dopo un primo set combattuto in cui è bastato un break nel quinto game del match,il secondo set rifilando allo spagnolo un pesante 6-0. Best ranking perche sale alla posizione 26 della classifica Atp. Il tennista toscano se la vedrà neidicon Mcdonald, che ha battuto nel suo turno l’altro italiano Passaro. Buona occasione perper provare a vincere il secondo torneo della stagione, dopo la vittoria ad Amburgo battendo Alcaraz in, anche guardando il tabellone che ha visto uscire a sorpresa Berrettini e ...

Matteo Berrettini Questa settimana c'erano grandi aspettative in Italia per il torneo di. L'250 italiano metteva in mostra diversi tennisti, ma i risultati finora sono stati molto scadenti. Al primo turno sono usciti Zeppieri, Maestrelli, Flavio Cobolli e soprattutto Lorenzo ...Nel secondo parziale il padrone di casa si ritrova di nuovo sotto di un break, in virtù di un gran lungolinea di rovescio di McDonald. L'americano, però, tra un doppio fallo, un rovescio sul nastro, ...Atp Firenze 2022: un grande Musetti domina Zapata Miralles e vola ai quarti di finale. Musetti vince 6-3 6-0 e se la vedrà nel prossimo turno con Mcdonald, che ha battuto oggi Passaro.Firenze, 13 ott. (Adnkronos) - Lorenzo Musetti si qualifica agevolmente ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Firenze (veloce indoor, montepremi 612.000 euro). Il ventenne toscano, numero 28 del..