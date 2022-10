Assogasliquidi-Federchimica | Gpl e Gnl per fronteggiare la crisi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sviluppi bio e rinnovabili per il Gpl, leadership europea per il Gnl. Con questi titoli di apertura,partecipa con due convegni organizzati all’interno delle manifestazioni ‘Fuels Mobility’ e ‘Conferenza Gnl’, entrambe in programma a BolognaFiere dal 12 al 14 ottobre. La mobilità del presente e del futuro passa per lo sviluppo del Gpl. L’industria italiana si è posta l’obiettivo al 2030 di mettere a disposizione dei consumatori una miscela composta da almeno il 40% di prodotti bio e rinnovabili (bioGpl e rDme) da miscelare al prodotto tradizionale. Il piano di sviluppo bio prevede, in 8 anni, investimenti di 1,5 mld di euro per la produzione di 700mila t, con un risparmio per anno di circa 2,1 mln di t di CO2. Allo stesso modo il piano per il rDme prevede 2,4 mld di investimenti per 750mila t di produzione ...