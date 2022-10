Al via la XIX legislatura | attesa per l' elezione dei presidenti di Camera e Senato

(Di giovedì 13 ottobre 2022) 'Primo giorno di scuola' per poco più della metà dei parlamentari che arrivano per la prima volta a Montecitorio e a Palazzo ...

'Primo giorno di scuola' per poco più della metà dei parlamentari che arrivano per la prima volta a Montecitorio e a Palazzo ...di Claudio Bozzaallalegislatura con il nuovo Parlamento tagliato. Il 19 ottobre il presidente della Repubblica Mattarella potrebbe avviare le consultazioni: il 23 - 24 potrebbe giurare il nuovo governo Il 13 ...Si apre oggi la XIX legislatura con la prima seduta del Senato. A presiederla sarà la senatrice a vita e superstite dell’olocausto Liliana Segre.Alle 10 alla Camera via alla prima seduta della XIX legislatura. Dopo un breve discorso del presidente provvisorio, Ettore Rosato, avranno inizio le votazioni. Appare già scontato scontato che a Monte ...