Viola come il Mare 2 ci sarà? Arriva la conferma

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Strabilianti notizie giungono per tutti i fan di Can Yaman e gli appassionati della fiction che sta andando in onda su Canale 5. Parliamo diilche, inizialmente, pare abbia riscosso un gran successo, perdendo di share nella seconda puntata. Una produzione che vede insieme Lux Vide e Luca Bernabei e, proprio quest’ultimo, ha annunciato che la seconda stagione della fiction è già in fase di scrittura. La trama diile il calo di share Purtroppo, nonostante ci fosse stato un entusiasmo iniziale del tutto notevole e comprovato dallo share registrato nella prima puntata diil, la fiction ha perso dei punti nel corso della seconda puntata andata in onda venerdì scorso sulla rete ammiraglia ...

Nella lunga lista di offerta troverete anche accessori che ruotano attorno al mondo Android,... 12 GB RAM + 256 GB,(Winter Mist) In offerta a 499,00 - invece di 719,00 sconto 31% - fino ...Ma non è tutto, perché,si anticipava, il CdM riunitosi il 10 ottobre 2022 ha inoltre contestato la variazione alla Legge di Bilancio della Regione Siciliana per quel che riguarda la ...Come riportato dal Corriere Fiorentino la Fiorentina ha "un enorme problema". Lo ha detto lunedì sera dopo la partita Vincenzo Italiano ma, soprattutto, lo dicono i numeri.Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’attacco viola numeri alla mano ha fatto meglio soltanto della Sampdoria capace di segnare appena 5 reti. I 7 gol in nove partite (come Spezia ...