Verona | Bocchetti in pole per il dopo Cioffi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’Hellasriflette sempre di più sulla soluzione interna per il. L’esonero dell’ex Udinese sembrava aver aperto le porte all’ingaggio di Diego Lopez, ma ora il club gialloblù sembra orientato a puntare sul tecnico della primavera. Il tecnico uruguaiano ha mantenuto un buon rapporto con Marroccu, attuale direttore sportivo, ma sembra esserci un rallentamento, secondo la Gazzetta dello Sport.ieri ha diretto l’allenamento della prima squadra, in attesa della decisione sul nuovo allenatore che non è arrivata. SportFace.

Delche lo ha avuto, appunto, prima a Cagliari e poi a Brescia. Ma a quel che è dato sapere c'è ...Commenta per primo L'Hellasha deciso di esonerare l'allenatore Gabriele Cioffi . Secondo la Gazzetta dello Sport , per ... Paulo Sousa e la promozione di Salvatoredalla Primavera.Come riportato da CalcioHellas.it, rischia di saltare l'arrivo nella panchina gialloblù dell'ex capitano rossoblù DUBBI. Dopo essere stato in pole position per la panchina del Verona l'uruguaiano Dieg ...Sembrava fatta per l'uruguaiano ma sono sorti problemi per lo staff e per il contratto. Ora il favorito è il tecnico della Primavera, che però è senza patentino. Chiesta la deroga alla Figc ...