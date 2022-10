Ucraina | Biden “Putin ha sbagliato i calcoli ma è un attore razionale”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Penso che Vladimirsia unche hasignificativamente i propri” invadendo l'. A dirlo in un'intervista alla “Cnn” il presidente degli Stati Uniti, Joe. “Penso che i suoi obiettivi non fossero razionali – aggiunge -. Penso che abbia pensato che sarebbe stato accolto a braccia aperte, che Kiev voleva Madre Russia come casa, penso che abbia semplicemente”., che la scorsa settimana ha avvertito sul rischio di un “Armageddon nucleare”, ritiene adesso che il presidente russo “non userà” l'atomica. “Non penso lo farà”, le sue parole. Poi frena sull'eventualità di un incontro conal G20 di ...