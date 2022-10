Totti fa sul serio con Noemi | spunta l’anello | una promessa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nuova pagina della soap tutta romana che vede protagonisti Francesco, Ilary Blasi eBocchi. Oggi sulla rivista Chi i lettori che amano il gossip potranno leggere un articolo dedicato all’ex capitano della Roma! Stando a quanto si legge sulla rivista Chi infatti, Francescostarebbe già pensando a fare le cose sulcon, molto sul, tanto da regalarle anche un anello di un certo valore. Non solo economico ma anche affettivo. Che tra i due ci fosse un legame molto importante, lo aveva fatto capire lo stesso ex capitano giallorosso nella sua unica intervista, quella al Corriere della sera, dove aveva descritto, come la donna che gli ha salvato la vita in un momento drammatico. Una donna che c’è stata per lui nei momenti più bui e che ...