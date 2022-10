The Walking Dead | Jeffrey Dean Morgan su Negan | Il piano era di restare per soli tre anni

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nel corso di un panelha parlato dei piani iniziali legati alla permanenza del suo personaggio in The, riflettendo su come sono andate le cose.si è aperto sul personaggio die su quello che avrebbe dovuto essere il suo "mandato" in The. Nel corso degliil suo personaggio è passato dall'essere uno dei villain più iconici e complessi, per poi proseguire con una vera e propria storia di redenzione e maturazione fino agli ultimi episodi. Nel corso di un panel all'ultimo al Comic-Con di New York,ha riflettuto su quello che originariamente ...