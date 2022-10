Sisma de l’Aquila | il giudice dà il concorso di colpa delle vittime | “Incauto rimanere a dormire in casa dopo le prime scosse”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non uscire daleduedi terremoto molto forte rappresenta undidei crolli in seguito aldel 6 aprile 2009. È quanto ha stabilito laMonica Croci del Tribunale civile de, chiamata a pronunciare una sentenza sui risarcimenti nei confronti di alcuni dei 309 morti complessivi del, deceduti nel crollo di uno stabile nel centro del capoluogo abruzzese. Nella sentenza – riportata da Il Centro e Il Messaggero, nella sua edizione locale – si legge che è “fondata l’eccezione didi, costituendo obiettivamente una ...

...sede civile del tribunale dell'riferita al crollo di uno stabile in centro del capoluogo abruzzese neldel 6 aprile 2009 in cui morirono 24 persone sulle 309 complessive. "E' fondata'......all'quando il crollo della casa di via Campo di Fossa'ha ... Ora, davanti alla sentenza del Tribunale civile dell'che ...giudice che ha già fatto sentenze di risarcimento per ilsi ...