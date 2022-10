Scaroni | ' Nuovo stadio? Non alzeremo i prezzi San Siro non può essere ristrutturato ancora'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) "Come eviteremo di alzare inel? Con l'aumento dei posti corporate, destinati alle aziende affinché possano assistere a un evento in maniera completamente diversa rispetto a oggi, ...

È uno dei passaggi dell'intervento di Paolo, presidente del Milan, al dibattito pubblico sulla costruzione delimpianto delle squadre milanesi. Per il progetto delSan Siro "...1 Il presidente del Milan, Paolo, è intervenuto durante unincontro riguardante il progetto delSan Siro e affrontando i temi economici legati ai ricavi derivanti dallo stadio: 'Per poter continuare a offrire ai ...Paolo Scaroni, presidente rossonero, intervenuto durante il nuovo incontro del dibattito pubblico sul progetto del nuovo San Siro, ha dichiarato: "C’è una ...Intervenuto durante il dibattito pubblico tenutosi in occasione della realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter, Paolo Scaroni ha illustrato quello ...