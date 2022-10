Sarri | «La parola turnover mi sta un po’ sul cazzo | è una fissazione italiana»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’allenatore della Lazio, Maurizio, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di domani di Europa League contro lo Sturm Graz. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Lo Sturm ha dei numeri fisici impressionanti, è l’unica squadra che dal punto di vista delle statistiche atletiche ha fatto meglio di noi. Sta lottando punto su punto in campionato col Salisburgo, che viene considerata forte, in più ha 2-3 giocatori di ottima qualità. Non guardiamo al nome, ma alla sostanza”. È il momento di frenare l’entusiasmo? “A me non importa niente, io dico le mie impressioni: secondo me a Firenze abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista tecnico ma non bene dal punto di vista tattico, siamo stati troppo bassi e abbiamo concesso troppo. Alcune volte ero soddisfatto per la prestazione dopo le sconfitte, dico sempre quello che penso, non devo fare ...

Queste le parole di Maurizio nella conferenza stampa pre partita di Lazio - Sturm Graz. Sul turnover: "A me la turn over sta un po' sul c. perché le squadre inglesi fanno giocare sempre gli stessi". Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro lo Sturm Graz in Europa League. "Tanti impegni in pochi giorni A me non piace preparare le partite in mezz'ora, il giorno prima della gara. Siamo costretti a far questo per giocare un mondiale in Qatar d'inverno...".