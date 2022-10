Samantha Cristoforetti e il cerotto sulla testa | cosa è successo? “Ha preso una botta” cercando di rifare una scena di 2001-Odissea nello Spazio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Anche se la “casa” è, a 400 chilometri dalla terra, i piccoli incidenti domestici possono capitare. Così, per tutti Astro, si è ritrovata con unnenel suo ultimo video postato su TikTok. Lei, la comandante della Stazione Spaziale Internazionale, prima donna europea a dirigere le operazioni, ha fatto finta di niente. Ha continuato imperterrita a mostrare le evoluzioni di un giroscopio, una sorta di trottola, che volteggia davanti a lei rimanendo sospesa nell’aria. Ma poi i tantissimi fan hanno iniziato a preoccuparsi di quella vistosa medicazione. Alex: “che hai fatto in fronteeee”. Silvia: “Perché il?”. ZioDavid: “Comandante, ...

Compiuta la missione Minerva. AstroSamantha: 'Spero di rivedere presto la mia famiglia, gli amici e di poter fare una bella ...Gioviale, chiara e con un cerotto sulla fronte., comandante della Stazione spaziale internazionale è apparsa così nell'ultimo video su TikTok , in cui mentre spiegava cosa accade ad un oggetto nello spazio, un giroscopio, ...Giovedì 13 ottobre "AstroSamantha", prima astronauta europea designata Comandante della Stazione Spaziale Internazionale, farà rientro in serata ...Gioviale, chiara e con un cerotto sulla fronte. Samantha Cristoforetti, comandante della Stazione spaziale internazionale è apparsa così nell'ultimo video su TikTok, in cui mentre spiegava cosa accade ...