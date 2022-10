(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Quattro abiti per dire il fatidico sì di Nikki Bella al ballerino Artem Chigvintsev. Tuttavia, la wrestler uno di questi lo avevagià nel 2018 quando organizzò il suo primo matrimonio con John Cena: «Un vestito è legato a ciò che hai immaginato per te stesso e come ti senti, non alla persona che frequenti»

Vanity Fair Italia

Infatti nelle sue ultime uscite pubbliche ha preferitoi suoi look, piuttosto che presentarsi con nuovi capi. Così, dopo il tailleur grigio con giacca snellente e l'di gala low cost , ...Come '' il caschetto secondo Florence Pugh, regina dei front row di Parigi La protagonista di "... la protagonista di 'Midsommar' e 'Lady Macbeth' torna in hotel per il cambio d'- e di ... «Riciclare» un abito scelto per le prime nozze (mai celebrate) si può