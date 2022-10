Renzi | La XIX Legislatura ed il quadro internazionale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) di Matteo. La XIXsta per prendere il via in unmolto complicato. La mia posizioneè nota a tutti da tempo: la responsabilità della guerra è della Russia. Ho votato per le sanzioni e a favore della posizione europea sugli armamenti. E, dal primo giorno, chiedo che si nomini un inviato speciale Ue o Nato, come Angela Merkel o

Il Secolo XIX

ROMA " "LaLegislatura sta per prendere il via in un quadro internazionale molto complicato". Lo scrive il leader di Italia Viva Matteonella sua e - News. "La mia posizione internazionale " aggiunge " ...11/10/2022 - 18:01 "Legislatura, pronti alla partenza. Faremo del nostro meglio per rappresentare questo Paese con ... Matteo" alla comunicazione da lui ricevuta dalla Corte d'Appello di ... Genova, in 300 per il comizio di Matteo Renzi: “Conte Un mafioso della politica”