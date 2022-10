Rc auto | Farina | senza riforme probabile inversione dei prezzi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) "Le nostre stime indicano che a fine anno sia la frequenza che il costo medio dei sinistri saranno in forte crescita". Lo ha detto la presidente dell'Ania, Maria Bianca, intervenendo all'...

Lo ha detto la presidente dell'Ania, Maria Bianca, intervenendo all'Insurance Day 2022. "Dovremo affrontare una stagione nuova nell'Rc, probabilmente con un'inversione di tendenza dei ...Nel mezzo della canzone c'è un intermezzo rap di Clipse e noi due ce ne stavamo ina far ... Il miglior consiglio che potrei dare a qualcuno non èdel mio sacco. C'è un libro di una ..."Le nostre stime indicano che a fine anno sia la frequenza che il costo medio dei sinistri saranno in forte crescita". Lo ha detto la presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, intervenendo all'Insura ...Torna l'Ania Insurance Summit . La presidente Ania: 'L'Europa non ha saputo reagire con la stessa decisione che nella pandemia'. Gentiloni: 'Non possiamo escludere la recessione, attuare il Pnrr' ...