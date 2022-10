Manuela Arcuri non ha rimpianti | “Rifarei tutto allo stesso modo”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lo scorso luglioha coronato il suo sogno, ha sposato il padre di suo figlio, era un matrimonio che sognava da tempo ed è stato da favola. A Confidenzeperò racconta anche che le nozze e il figlio l’hanno tenuta lontana dal suo lavoro. Non le importa, rifarebbe, ogni cosa, anche attendere che il suo bambino crescesse per farlo partecipare inattivo al matrimonio con il suo papà. 45 anni portati inincantevole e laè pronta a tornare, adesso sembra pronta davvero e spiega che il 2022 è un anno pieno di cose che le hanno fatto e le fanno bene. Questo per l’attrice è l’anno della rinascita, lo è anche per lache in pochi conoscono....

Fanpage.it

Peril 2022 è stato un anno di rinascita: lo scorso 22 luglio ha giurato amore eterno al suo grande amore, l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, al suo fianco da molti anni. L'attrice ...Mentre Giulia Bevilacqua,e i loro bambini iniziano il viaggio avventuroso tra le oltre 40 attrazioni del Parco a tema della Capitale dal Truccabimbi Mostruoso del Baby Halloween, gli ... Manuela Arcuri fuori dal giro per un matrimonio e un figlio: Rifarei tutto window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-ef2fd6b7-dd90-1199-b6be-1fde82eb7f ...Il reggiseno di Manuela Arcuri, è volato via mentre era in gita in barca. Come avrà fatto Nessun problema: ecco la foto testimonianza.