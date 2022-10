LIVE Giro del Veneto 2022 in DIRETTA | tre in fuga | ma il gruppo accorcia Ora è a due minuti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA DALLE 13.40 14.31 Meno di 70 km al traguardo! 14.28 La media delle prime due ore di gara: 44,450 km/h. 14.24 Il vantaggio dei fuggitivi precipita: ora si attesta in meno di 2. 14.21 Ora ilaccelera. 14.18 I fuggitivi arrivano a Ca’ Lerna. 14.15 C’è stata una caduta in: coinvolto Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck). 14.12 Ci si avvicina al Ca’ Lerna: poco più di 5 km al primo vero strappo di questa corsa. 14.08 Media di gara costantemente sui 44,5 km/h. 14.05 Si prosegue in corsa. Al traguardo mancano 85 km! 14.00 Corridori in gara da poco più di 1h 30?. 13.56 recupera qualcosa il plotone, distacco di 3’50’’. 13.53 Percorsi 60km di gara. 13.50 Ritiro ...