(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi eMassoli. Lei malata di, lui suo marito e il suo caregiver oggi impegnati in una battaglia per i diritti civili che dà loroenergia

Io, Stefano e la sclerosi multipla: noi, la coppia, la nuova vita con l'Associazione Luca Coscioni Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi e Stefano Massoli. Lei malata di sclerosi multipla, lui suo marito e il suo caregiver oggi impegnati in una battaglia per i diritti civ ...Una lettrice di questa rubrica ha suggerito a Laura e Stefano un villaggio su Lidi Estensi com e esempio di turismo accessibile. Ed è stato una vera sorpresa ...