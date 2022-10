GF Vip | La Forte Accusa a Pamela Prati Dal Suo Ex Tronista!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sapevate cheè stata legata sentimentalmente ad un tronista di Uomini e Donne! Ora è proprio lui a parlare e lanciare forti accuse nei suoi confronti. Ecco le sue parole! Max Bertolani vuole le scuse dalla ex: ecco perché Mentreha finalmente raccontato la sua versione dei fatti sul caso Caltagirone, c’è un suo ex che ha fatto una precisa richiesta alla gieffina. Stiamo parlando di Max Bertolani che è stato legato alla showgirl sarda dal 1999 al 2001. L’allenatore di football americano, ha vuotato il sacco sulla loro relazione e, a quanto sembra, ci sono ancora dei nodi non risolti tra loro. Intervistato dal settimanale Di Più, l’uomo ha raccontato di una relazione molto intensa che sarebbe dovuta sfociare nel matrimonio. Le nozze però non ci sono ...