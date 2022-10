(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dopo la smentita di ieri di Elonsu una possibile conversazione avuta con il presidente russo Vladimir, avvenuta prima di pubblicare su Twitter il suo piano di pace tra Russia e Ucraina, orailnega ci sia stato untra i due per porre fine alla guerra. L’indiscrezione era stata diffusa dal politologo statunitense Ian Bremmer, in una newsletter agli abbonati di Eurasia Group, di cui è presidente. Secondo Bremmer, il patron di Tesla gli avrebbe confidato cheera «pronto a negoziare», a condizione che la Crimea rimanesse annessa alla Russia e se il governo di Kiev avesse accettato l’annessione alla Russia degli oblast di Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia. «Né Mosca, né Usa hanno preso iniziative per un summit» «Per quanto ne so né ...

Nessuna nuova mobilitazione Nel 231° giorno di guerra , il- citato dalla Tass - ha dichiarato che non ci sarà una nuova mobilitazione militare in Russia, come quella annunciata dal ...Meta ad aprile aveva fatto ricorso contro la decisione deldi bandire le sue attività dal ...avvocati di Meta avevano portato avanti la tesi che la società non stava affatto conducendo... Cremlino: «Nessun colloquio Musk-Putin». Peskov smentisce anche Lavrov Lo ha assicurato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel corso di un punto stampa, secondo quanto riferito dall'agenzia Tass.Mosca, 12 ott. (Adnkronos) - Finora né da parte americana né da parte russa sono state prese "iniziative" per un possibile incontro bilaterale tra i presidenti Vladimir Putin e Joe Biden. Lo ...