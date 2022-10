CorSport | Rrahmani salterà nove partite tra campionato e Champions

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il 2022 di Amirè finito. Gli esami strumentali hanno rivelato una lesione al tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore kosovaro del Napoli resterà fuori almeno un mese, scrive il Corriere dello Sport.a causa dell’infortunio rimediato durante la partita dicontro la Cremonese. Una perdita importante per la squadra di Spalletti, che comunque ha buone alternative in panchina, tra Juan Jesus e Ostigard.non ci sarà stasera, al Maradona, contro l’Ajax, e nemmeno nelle due sfide contro i Rangers e il Liverpool in Chamions.il Bologna, la Roma, il Sassuolo, l’Atalanta, l’Empoli e l’Udinese in. Ieri il responso degli esami effettuati dallo ...

